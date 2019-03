Politieke burgerbeweging 'De Coöperatie' wil lijst indienen voor Vlaamse en Federale verkiezingen KOEN MOREAU

16 maart 2019

09u56 0 Lede Omdat samenwerking over de partijpolitieke grenzen heen niet alleen in Lede belangrijk is, wil politieke burgerbeweging De Coöperatie ook deelnemen aan de Vlaamse en Federale verkiezingen.

De gemeenteraadsverkiezingen in Lede leverden De Coöperatie nochtans geen overweldigend resultaat op. De nieuwe partij werd de kleinste politieke factie, maar bepaalt intussen wel samen met CD&V en Groen het beleid in Lede. “En om onze boodschap verder uit te dragen, onze bekendheid te vergroten en gelijkgestemden in andere gemeenten te vinden, gaan we nu een stap verder: we trekken naar de Vlaamse en Federale verkiezingen”, vertelt schepen Dirk Rasschaert (ex-Open Vld, nu De Coöperatie).

Concurrent van moederpartij

Een bijzondere stap aangezien De Coöperatie in Lede ondersteund wordt door Sp.a en die partij ook onder eigen naam deelneemt aan de Vlaamse en Federale verkiezingen. Indien gemeenteraadslid Franky Van Gyseghem en oud-gemeenteraadslid Stephanie Camu net als op 14 oktober op de lijst van De Coöperatie zouden komen te staan, doen ze hun moederpartij concurrentie aan en blijft dit wellicht door de partijstatuten niet zonder gevolgen.

Omdat een nieuwe politieke partij bovendien enkel een lijst met kandidaten mag indienen mits voldoende steun van de bevolking, zijn de leden van De Coöperatie momenteel nog hard bezig met het ronselen van handtekeningen. “Daarom moeten we 500 handtekeningen hebben van mensen die vinden dat we een lijst mogen indienen. Een zuiver democratische gedachte zonder politiek engagement of ondersteuning.”

Die handtekeningen moeten vervolgens gevalideerd worden door de gemeenten van de ondertekenaars. “Een klus die nogal wat tijd vraagt en waarom we al een eerste lichting van 300 handtekeningen afleveren in het gemeentehuis van Lede.” Daarnaast verzamelde De Coöperatie ook al een honderdtal handtekeningen in randgemeenten.

Kandidaten blijven mysterie

Tegen 29 maart moeten naast de handtekeningen ook de lijsten met kandidaten ingediend worden. Over die kandidaten wil De Coöperatie nog niks kwijt. “Beide lijsten worden getrokken door een vrouw, zullen meer dan waarschijnlijk onvolledig zijn, deels overlappende namen bevatten en wellicht geen kandidaten van buiten Lede bevatten”, is het enige dat De Coöperatie wil meegeven.

