Politie massaal aanwezig op gemeenteraad 10 februari 2018

02u47 0 Lede Voor de gemeenteraad in Lede donderdagavond kwamen meer dan twintig agenten opdagen. Niet omdat er zwaar tumult verwacht werd, maar wel omdat de agenten de politieke spelletjes rond de bouw van het nieuwe politiehuis beu zijn.

De agenten van de politiezone Erpe-Mere/Lede zitten al jaren in versleten gebouwen, zonder modern en noodzakelijk comfort. Het enthousiasme was dan ook groot toen in 2016 besloten werd een nieuw politiehuis neer te poten op de grens van Lede en Erpe. Door de recente heisa over de vermoedelijk te goedkoop geschatte OCMW-bouwgrond vreesde de politie duidelijk vertraging.





Dat blijkt ondertussen niet het geval aangezien een nieuwe schatting aangetoond heeft dat de verkoopprijs 118.154 euro lager was dan de afgesproken en goedgekeurde verkoopprijs. De akte kan dus op 14 februari verleden worden waardoor het dossier volgens directeur Bart Wallays van bouwheer SOLVA geen vertraging oploopt.





De vier verschillende aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning, die nodig is om de bouwvergunning te bekomen, werden niet vernoemd. Wel werd toegegeven dat de kostprijs voor de bouwwerken ondertussen gestegen is met ongeveer 250.000 euro tot boven 5 miljoen euro. Dat is het gevolg van een prijsstijging van bouwmaterialen enerzijds en een vergissing van de architect anderzijds. (KMJ)