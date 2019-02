Politici steken met 'Expeditie Zorg' handje toe in woonzorgcentrum Markizaat KOEN MOREAU

26 februari 2019

19u18 0 Lede De bewoners van het OCMW-woonzorgcentrum Markizaat in Lede kregen dinsdag enkele nieuwe personeelsleden te zien.

Leden van het college voor burgemeester en schepenen gingen ter gelegenheid van de ‘Expeditie zorg’ voor één dag aan de slag in het rustoord. Daarmee gingen ze in op het initiatief van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten om lokale bestuurders warm te maken om verder in te zetten op hun eigen lokaal zorgverhaal.

Een succes. Burgemeester Roland Uyttendaele en schepenen Elke Meganck, Geertrui Van de Velde en Robert De Mulder (allen CD&V) staken een hand toe bij het uitschenken van de maaltijden, het afruimen en het zetten van koffie. Ze namen ook deel aan de overdracht van de ploegen. “Een bijzonder tof gebeuren waarvan je heel wat opsteekt”, vertelt de burgervader die in het verleden heel wat jaren OCMW-voorzitter was. “Ik heb in elk geval voorgesteld om dit initiatief op geregelde basis te herhalen”, besluit de man.