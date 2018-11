Podiumdrang zit carnavalisten van D’au Mollekes in de genen KOEN MOREAU

13 november 2018

19u31 2 Lede Carnavalsgroep LKV D’au Mollekens uit Lede dingt met drie kandidaten naar drie carnavalstitels. “Onze groep bestaat uit drie gezinnen van dezelfde familie en goeie vriend Andy. Op een podium staan, zit duidelijk in onze genen”, verklaart familiebedrijf D’au Mollekes hun groot aantal kandidaten.

Huidig regerend jeugdprinses Emmely Boeykens (14) doet voor de Leedse carnavalsstoet van 2018 een gooi voor een tweede titel terwijl Wendy Schepens (41), zorgkundige in het ASZ, haar kans waagt voor de titel van Miss Bette. Groepslid en huidig bierventje Gianni Boeykens wordt meer dan waarschijnlijk opgevolgd door dakwerker Andy – Lizaar – Lalmant (43). Hij was in 2007 ook al bierventje. Tegenkandidaten zijn er niet. Enkel voor de titel van jeugdprinses kan nog ingeschreven worden tot de verkiezing op carnavalszaterdag.