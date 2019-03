Plannen assistentiewoningen en noodcontainers voor OCMW definitief begraven: voor honderdduizenden euro’s weggegooid geld KOEN MOREAU

20 maart 2019

18u23 0 Lede De nieuwe meerderheid van CD&V, Groen en De Coöperatie zal donderdagavond tijdens de OCMW-raad een definitieve streep trekken onder de plannen voor de bouw van assistentiewoningen op de plaats van het leegstaande rustoord Villa Letha in Lede. De optie om het erbarmelijk gehuisveste OCMW-personeel te huisvesten in noodcontainers wordt eveneens van tafel geveegd. Beide dossiers waren de voorbije jaren paradepaardjes van gewezen coalitiepartner Open Vld.

Niemand minder dan burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V) torpedeerde in november 2018 de publiek-private samenwerking voor de bouw van 48 assistentiewoningen. Die zouden - bij de derde versie van de plannen - op de plek van het leegstaand rustoord Villa Letha op de hoek van de Kasteeldreef en Kasteelstraat komen.

Te risicovol

Uyttendaele beriep zich tijdens de voorlaatste OCMW-raad van de vorige legislatuur op zijn eenmalig vetorecht in het OCMW. “Het financieel risico is te groot”, argumenteerde hij. Daarmee ging hij loodrecht in tegen het oordeel van toenmalig OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld). Zij argumenteerde dat het project en de voorziene huurprijs marktconform was, maar dat maakte geen indruk. CD&V blokkeerde echter definitief het liberaal OCMW-dossier.

Twaalf jaar nutteloze kosten

Het project assistentiewoningen werd twaalf jaar geleden opgestart en resulteerde de voorbije jaren in drie dossiers en een veelvoud van plannen en opties. Op 27 maart 2018 beslisten alle politieke partijen van Lede nog unaniem (!)tot de verderzetting van het dossier assistentiewoningen. Desondanks worden alle gemaakte plannen nu definitief weggegooid.

Schadevergoedingen

De rekening - voor de Leedse belastingbetaler - is torenhoog. Precieze cijfers lijkt niemand te durven noemen, maar het bedrag loopt op tot enkele honderdduizenden euro’s. Nu het laatste dossier afgesloten wordt, eindigt het nodeloos gespendeerd bedrag aan advieskosten voor de periode 2015 tot 2018 op 81.495,29 euro. Voor deze periode werden nog geen schadevergoedingen betaald. Wat in de voorgaande dossiers precies betaald werd aan advieskosten en schadevergoedingen konden we niet te weten komen.

Geen noodcontainers voor OCMW-personeel

De OCMW-raad begraaft donderdagavond eveneens de plannen om het OCMW-personeel tijdelijk te huisvesten in noodcontainers op de Markizaatsite. Hun huidig onderkomen in de Kasteeldreef is tot op de draad versleten en het vorige OCMW-bestuur wou daar in afwachting van de realisatie van een nieuw sociaal huis voor gemeente- en OCMW-diensten een tijdelijke onderkomen voorzien. CD&V zag die piste niet zitten en formaliseert dit nu. Daarmee wordt ook hier een liberaal geïnspireerde oplossing naar de vuilnisbak verwezen.

Verbroken contracten

Voorlopige kostprijs van de ingewonnen adviezen voor de gemeenschap voor de noodcontainers: 46.641,38 euro. Mogelijk komen ook hier nog schadeclaims bovenop. De enigen die van dit gemeenschapsgeld beter werden, zijn de architecten- en advocatenbureaus. Die zitten zonder twijfel al klaar om nogmaals te incasseren na alweer enkele verbroken contracten, overeenkomsten en beloftes.

OCMW naar politiekantoor?

Een oplossing voor het OCMW-personeel is er overigens nog altijd niet. In de wandelgangen wordt wel gefluisterd dat het huidige politiecommissariaat, na oplevering van het nieuwe commissariaat op de grens van de Hoogstraat in Lede en de Leedsesteenweg in Erpe, een mogelijke oplossing biedt. De verhuis van de politiediensten is gepland voor het voorjaar van 2020. Indien deze piste gevolgd wordt, blijft het tot dan behelpen voor het personeel van het OCMW.