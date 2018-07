Pizzakoerier (24) naar ziekenhuis na aanrijding 16 juli 2018

Koerier Alein Suran (24) van Boston Pizza is vrijdagavond omstreeks 22 uur gewond geraakt bij een aanrijding in de Katstraat in Lede. De pizzakoerier had er net een levering opzitten. Toen de koerier aan het voetpad klaar stond om zijn weg verder te zetten, merkte de bestuurster van een rode Toyota Aygo de man niet op. De koerier werd aangereden en verschillende meters weggeslingerd. Door de daarbij opgelopen verwondingen aan arm en been verloor hij korte tijd het bewustzijn. De man werd onder begeleiding van een mugteam naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst gevoerd. Daar bleken de verwondingen mee te vallen. De vaststellingen door de politie duurden tot na 23 uur. (KMJ)