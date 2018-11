Piper Aaricia (14) speelt op wapenstilstand om 6 uur ‘s ochtends ‘Amazing Grace’ op dorpsplein “Vroeg opstaan heb ik er voor over” KOEN MOREAU

06u36 0 Lede Exact 100 jaar na de wapenstilstand aan het einde van de Eerste Wereldoorlog zullen zondag om zes uur ‘s ochtends overal ter wereld doedelzakspelers een muzikale hulde brengen. Een van die ‘pipers’ is de 14-jarige Aaricia Kindt, jongste lid van de Flanders Red Cross Pipe Band uit Hamme. Terwijl die band post vat aan de Mira-brug in Hamme zal Aaricia op haar eentje een muzikaal eerbetoon brengen op het dorp van haar woonplaats Lede.

De doedelzakspelers van de Flanders Red Cross Pipe Band zorgen net als honderden ‘pipers’ wereldwijd voor een passend eerbetoon om 6 uur ’s ochtends door in hun thuisbasis Hamme aan de Mira-brug op de grens met Waasmunster ‘When the Battle Is Over’ te spelen. “Als je weet dat een doedelzak vooraf een uur moet ingespeeld worden, begrijp je dat het die dag heel vroeg opstaan wordt”, vertelt de 14-jarige Aaricia Kindt uit Lede. Zelf zal het meisje niet van de partij zijn aan de Mira-brug. “Dat vond ik net iets te vroeg, maar ook ik draag om 6 uur ’s ochtends mijn steentje bij met een eigen hulde aan de sokkel van het verdwenen monument voor de gesneuvelden op het dorpsplein van Lede”, vertelt ze.

Dat het wereldwijde eerbetoon en het geluid van al die doedelzakken indrukwekkend zal zijn, leidt geen twijfel. “Een doedelzak produceert ongeveer 100 decibel en dat is ongeveer het geluid van een overvliegende straaljager op 300 meter hoogte.” Omwonenden van het dorp van Lede moeten gelukkig niet panikeren. “Het duurt jaren vooraleer je echt op een doedelzak kan spelen en daar ben ik nog niet aan toe. Voorlopig oefen ik de negen ‘doedelzak’-noten op een ‘chanter’ en die is heel wat minder luid.” Toch is Aaricia goed op weg om een van de jongste ‘pipers’ van Vlaanderen te worden. “In Schotland bestaan doedelzakken in alle maten en gewichten en kan iedereen er op spelen, maar bij ons kan je maar op een aantal plaatsen les volgen.” Die plaatsen zocht Aarica, accordeoniste en studente kunst secundair muziekonderwijs aan het MUDA-atheneum in Evergem, uitgebreid op nadat ze enkele jaren terug een pakkend en passend eerbetoon meemaakte aan de Menenpoort in Ieper. “En zo belandde ik in Hamme.”

De Menenpoort heeft overigens een speciale betekenis voor het meisje. Ze brengt oud-strijder en betovergrootvader Jules bauwens uit Okegem, deelgemeente van Ninove, in herinnering. “Als beroepssoldaat heeft hij WOI van begin tot einde meegemaakt en overleeft. Nadien nam hij echter ontslag uit het leger en heeft hij nooit nog iets verteld over zijn ervaring. Samen met mijn mama en oma proberen we nu te achterhalen wat hij zoal deed, hoe hij zijn acht frontstrepen verdiende en waarom hij diverse medailles - waaronder een vrij zeldzaam Brits exemplaar - ontving.” Het zal dan ook met opa Jules in gedachten zijn dat Aaricia zondagochtend in gezelschap van haar familie ‘Amazing Grace’ op het dorp van Lede zal spelen. “En als de lessen goed vorderen zal ik in mei volgend jaar eindelijk – na bijna drie lesjaren doedelzak - in volle outfit onder de Menenpoort zelf een echte hymne kunnen spelen”, besluit het meisje.

Wie zes uur ’s ochtends te vroeg vindt om naar het dorp van Lede of de Mira-brug in Hamme te gaan, kan om 10.15 uur terecht aan de kerk van tot van Hamme. Van daar gaat de Flanders Red Cross Pipe Band met Aaricia in parade naar het kerkhof van Hamme waar alle gekwetste of gesneuvelde rodekruismedewerkers worden herdacht.