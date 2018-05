Paul Van den Berghe overleden 05 mei 2018

Drie weken na een val is donderdag augurkenfabrikant Paul Van den Berghe (54) uit Oordegem in het ziekenhuis overleden. De man nam de zaak die zijn vader ongeveer een halve eeuw geleden opstartte - in het op op de E40 doodlopende stukje van Hoging - over en zette het met strategische overnames en visie op de kaart. In 2015 verkocht hij de zaak aan het Nederlandse Sourz Foods en in 2016 nam hij definitief afscheid van zijn bedrijf. Paul laat een partner en drie kinderen achter. De uitvaartplechtigheid is op vrijdag 11 mei om 9 uur in crematorium Westlede in Lochristi. (KMJ)