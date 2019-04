Papegem verliest na 40 jaar eigen stemlokaal: inwoners moeten voortaan stemmen in Impe KOEN MOREAU

16 april 2019

17u00 0 Lede Inwoners van Papegem bij Lede zullen niet langer hun stem kunnen uitbrengen op de gebruikelijke locatie in de parochiezaal.

“We hebben beslist dat we voortaan enkel nog stemlokalen inrichten in gemeentelijke lokalen waardoor inwoners van Papegem voortaan in Impe zullen moeten stemmen”, geeft schepen Elke Meganck (CD&V) mee. Dat wordt zonder twijfel slikken voor veel Papegemnaren die, eerder al met een eigen kerk, hun Papegem graag als een volwaardige deelgemeente zien en ook zo willen behandeld worden.

Oud-gemeenteraadslid Freddy Beirens (Open Vld) die jaren ijverde om Papegem als deelgemeente te behandelen, reageert bijzonder ontgoocheld. “Meer dan veertig jaar geleden werd er door burgemeester Grepdon voor gezorgd dat we in Papegem konden stemmen. Het is jammer dat dit teniet wordt gedaan en dat Papegem andermaal vergeten wordt”, aldus de man.

Schepen Meganck begrijpt de ontgoocheling maar nuanceert. “Voor inwoners van Papegem is de verplaatsing naar Impe heel wat kleiner dan bijvoorbeeld van inwoners van Lede of Oordegem.”

