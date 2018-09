Palingfestijn bij Sint-Martinusshowkorps Oordegem KOEN MOREAU

04 september 2018

17u50 0 Lede Het Sint-Martinusshowkorps Oordegem spekt haar kas met een palingfestijn op zaterdagavond 8 en zondagmiddag 9 september.

Dat heeft plaats in zaal Sint-Janshof in de Keerstraat in Ottergem (Erpe-Mere). Voor een menu met soep en paling met frieten betaal je 22 euro. Er is ook kip voor de prijs van 13 euro. Kindermenu's kosten 12 en 8 euro. Kaarten bij de leden en via 0479/53.60.06 of michaelboelaert2@outlook.com.