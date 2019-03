Pak internationale ploegen en -renners woensdag aan de start in Wanzele voor eerste kermiskoers van het seizoen KOEN MOREAU

12 maart 2019

18u05 0 Lede De start van het kermiskoersseizoen wordt dit jaar opnieuw in Wanzele gegeven. Dat gebeurt op woensdag 13 maart met een indrukwekkend deelnemersveld.

Aan de start verschijnen tal van internationale clubs en -renners. “Het Wanty-Gobert Cycling Team tekent present met Jérôme Baugnies, Alfdan De Decker, Ludwig De Winter, Wesley Kredier, Marco Minnaarden Boris Vallée. Ook Team Leopard staat op de deelnemerslijst met Jack Burke, Colin Heiderscheid, Gaetan Pons, Misch Leyder, Jan Maas, Filip Maciejuk en Bas Van Belle”, geeft Wannes Delporte alvast mee. Andere deelnemers zijn Alex Richardson, Robert Jon McCarthy, Stijn De Bock, Alex Colman, Rory Townsend, Louis Rose Davies, Charles Page, Thomas Stewart, Matthew Bostock en Jacob Hennessy.

Het startschot wordt om 13.30 uur gegeven aan café Hoop in de Toekomst in de Nonnenbosstraat bij de kerk van Wanzele. Einde omstreeks 17.30 uur ter hoogte van de Record Bank in de Watermolenstraat tegenover het oud gemeentehuis en het gemeentelijk speelplein. Afwachten wie daar eerst over de eindstreep rijdt en de fakkel van Cees Bol, overwinnaar in 2018, mag overnemen.

