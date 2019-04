Paashaas deelt eitjes uit op de markt en paastekenwedstrijd KOEN MOREAU

13 april 2019

09u27 0 Lede Tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt in Lede kan je op 16 april de paashaas ontmoeten.

Die deelt gratis paaseitjes uit aan de kinderen. Er is ook een tekenwedstrijd waarbij de mooiste tekeningen beloond worden met extra veel chocolade. Deelnemen kan door de tekening in de kist aan het gemeentehuis te deponeren. Om 11 uur worden in het gemeentehuis 20 aanwezige winnaars geloot.