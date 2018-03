Paaseierenworp in elk dorp 31 maart 2018

03u25 0

De gemeente Lede, de cultuurraad, lokale afdelingen van de Gezinsbond en Chiro Papegem bezorgen jonge inwoners chocolade tijdens verschillende paaseierenrapen. In Wanzele kunnen kinderen op zaterdagavond 31 maart om 17 uur op zoek in de tuin van de Vrije Basisschool. Hetzelfde is het geval in Smetlede zondagochtend om 10 uur aan zaal Veerleheem. In Lede kunnen kleuters eieren zoeken in het domein van het Markizaat aan het park van Mesen. Start daar is om 11 uur aan de ingang langs de Kasteeldreef. Oudere kinderen tot het vierde leerjaar kunnen om 11.40 uur eieren vangen die vanuit het gemeentehuis naar beneden worden gestrooid. In Oordegem worden kinderen op paasmaandag 2 april om 9.30 uur verwacht achter het ontmoetingscentrum aan de bibliotheek. In Papegem komen de klokken een weekje later naar het speelpleintje in de Bovenstraat. Rapen kan daar op zondag 8 april om 14.15 uur. (KMJ)