Paaseieren rapen of vangen in elke deelgemeente KOEN MOREAU

13 april 2019

07u50 0 Lede De kinderen van Groot-Lede kunnen tijdens het paasweekend in elke deelgemeente paaseieren rapen.

Op zaterdag 20 april kan dat in tuin van de Vrije Basisschool van Wanzele om 17 uur, zondag kan je om 10 uur ook terecht aan zaal Veerleheem in Smetlede en gelijktijdig kunnen kleutertjes om 10 uur terecht aan zaal De Bron in de Kerkeijverstraat. OM 10.30 uur is er een paaseirenworp aan het gemeentehuis op de Markt voor kinderen tot het vierde leerjaar. Paasmaandag is het de beurt aan Oordegem. Daar vallen om 9.30 uur paaseieren te rapen in de tuin van de buitenschoolse kinderopvang achter het ontmoetingscentrum aan de kerk.