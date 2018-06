Paardenrally met afterparty 29 juni 2018

Ruiters en menners kunnen op zaterdag 30 juni in de Kerkhofstraat van Smetlede terecht voor een avondrally en afterparty.





"Tussen 15.30 en 18 uur kan je starten voor een mooie wandeling van ongeveer 20 kilometer", vertelt Maaike Hanssens. Deelnemers betalen 10 euro en krijgen hiervoor drankbonnetjes voor onderweg, een broodje met warm breydelspek en nog een kleine verrassing. "Omdat het een warme dag belooft te worden, voorzien wij extra water en verkoeling voor de paarden onderweg en na de rit."





Aansluitend is er vanaf 22 uur in de feesttent een optreden van de rockabilly band 'Shotgun Sally' waarna DJ Electrified & DJ H3R0 overnemen. "De toegang tot de tent is gratis voor iedereen die zin heeft om mee te feesten." (KMJ)