Paard trapt begeleider 19 februari 2018

In de drukte van de carnavalsstoet in Lede is gisterenmiddag een paardenbegeleider gewond geraakt.





In de drukte van de start van de stoet haalde een onrustig paard uit naar een begeleider. Die moest naar het ziekenhuis voor enkele hechtingen aan het hoofd. (KMJ)