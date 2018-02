Overhellende boom 28 februari 2018

02u49 0

Manschappen van de brandweer vn Lede verwijderden dinsdag kort voor de middag een gevaarlijk overhangende tak in de Hendrikstraat. Veiligheidshalve werden van een paar andere bomen ook takken verwijderd. Tijdens de snoeiwerken was eventjes geen verkeer mogelijk in de landelijke weg tussen de Speckaertstraat en Blomstraat. (KMJ)