Opvallende actie rond muziekacademie: leerlingen betogen voor meer (kunst)tijd KOEN MOREAU

23 februari 2019

16u44 0 Lede Opvallende actie zaterdagnamiddag in het centrum van Lede. Een ganse delegatie leerlingen van de gemeentelijke academie voor muziek en woord trok de straat op om te betogen voor ‘meer tijd’.

“Deze actie kadert in de Dag van de Academies waaraan ook wij met onze academie deelnemen”, vertelt directeur Bart Jonkers. Gewapend met slogans en spandoeken trokken de muziekliefhebbers er op uit. “Het betreft een positieve actie waarbij we mensen willen aanmoedigen meer tijd te maken voor de academie en voor kunst in het algemeen.” Nadien waren er nog optredens door leerlingen in de bib en een avondfuif door de DJ-leerlingen van de academie in De Bron.