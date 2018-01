Oppositie wil uitleg over betwiste OCMW-dossiers 31 januari 2018

02u38 0 Lede - Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, Voorwaarts Lede en Groen willen extra uitleg over twee omstreden OCMW-dossiers. Sp.a Lede houdt zich merkwaardig genoeg opnieuw op de vlakte.

Lede

Door het bijeenroepen van een bijzondere gemeenteraad willen negen gemeenteraadsleden van de oppositie meer uitleg bekomen over de manier waarop de onderhandse verkoop - met verlies - van een stuk bouwgrond langs de Tussenbeekstraat in Wanzele gebeurde. Ook de blokkering van de verkoop aan de politiezone van de - mogelijk te laag geschatte - OCMW-grond wordt gelijktijdig op de agenda gezet. N-VA distantieert zich uiteindelijk dus toch van deze dossiers rond OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld). Dat sp.a dat niet doet, blijft merkwaardig. Fractieleider Stephanie Camu reageert "niet te willen meegaan in eventuele persoonlijke afrekeningen." Afwachten of sp.a, Open Vld en coalitiepartner en eeuwige zwijger CD&V op donderdagavond 8 februari opdagen zodat de raad kan plaatsvinden. Zo niet volgt een tweede samenroeping.





(KMJ)