Oppositie eist ontslag OCMW-voorzitter (Open Vld) 10 februari 2018

02u48 0 Lede Oppositiepartijen Groen en N-VA eisen het ontslag van OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld). Die vraag komt er na de heisa rond het net niet door het OCMW verkochte perceel van 7,4 are bouwgrond in Wanzele voor 14.800 euro.

Tijdens een bijzondere OCMW-raad woensdagavond en de bijzondere gemeenteraad een dag later hield OCMW-voorzitter Annelies De Meersman een ellenlang discours om aan te tonen dat ze geen fout maakte. Daarbij trapte ze wild om zich heen naar de administratieve diensten, het schepencollege en de diverse raden die allen het dossier zagen voorbijkomen.





Toch kon ze niet anders dan toegeven dat niet alle omwonenden werden aangeschreven en dat het perceel geen tuingrond, maar bouwgrond is en dus tien keer meer waard. Hoewel een ondertekend compromis en akte bij de notaris klaar ligt ter ondertekening, houdt ze nog altijd vol dat er geen verkoop gesloten is.





Wel moet een oplossing gezocht worden om de kopers - die volledig te goeder trouw handelden - schadeloos te stellen nu de geplande onderhandse verkoop afgelast is en vervangen wordt door een openbare verkoop. Jef Lemmens (Groen) en Jan Lievens (N-VA) drongen er op aan dat de voorzitter haar politieke verantwoordelijkheid niet ontloopt en ontslag neemt.





Dat maakte geen indruk op De Meersman. Intussen raken de liberalen steeds verder verdeeld. Na schepen Dirk Rasschaert vorige maand is nog minstens een bestuurslid opgestapt omdat hij niet langer geassocieerd wil worden met "een bende leugenaars". (KMJ)