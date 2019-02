Opnieuw zwaar ongeval aan gevaarlijk kruispunt Prison in Lede Koen Baten en Koen Moreau

15 februari 2019

11u09 29 Lede Op het kruispunt aan de Wanzelekouter en de Reymeersstraat in Lede was er vrijdagochtend opnieuw een aanrijding tussen twee auto’s. Een Volkswagen Beetle en een Honda botsten er zwaar en kwamen voor de gevel van een woning tot stilstand. Twee bestuurders raakten gewond.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend iets voor 10 uur. Een wagen die vanuit Impe kwam, verleende geen voorrang aan een chauffeur die van Lede richting Smetlede reed. De bestuurster van de Honda moest door de brandweer van Aalst en Lede uit het voertuig geholpen worden. Ze was er niet ernstig aan toe, maar de brandweer wou geen risico nemen en koos voor een comfortbevrijding.

De vrouw werd nadien naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging. Beide voertuigen zijn door de crash volledig vernield. Het kruispunt Prison aan de Wanzelekouter was door de aanrijding een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Woensdag gebeurde er ook al een zwaar ongeval op hetzelfde kruispunt. Toen was er eveneens aanzienlijke schade nadat een auto op zijn zijkant en deels op het dak van een aanrijdende bestelwagen terecht kwam. Toen viel er een lichtgewonde.

SInds 2015 is het de bedoeling het traject Lede-Smetlede om te vormen tot een voorrangsweg. De effectieve uitvoering daarvoor is gepland voor de komende weken en dat is duidelijk niks te vroeg. Toch bewijzen de ongevallen deze week andermaal dat de weginfrastructuur op deze plek onvoldoende duidelijk maakt welke wegen voorrang hebben. Daaraan zal in de toekomst eveens verholpen moeten worden. Zoniet dreigt de maatregel weinig tot geen effect te hebben.