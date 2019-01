Opnieuw massa bezwaren tegen bouw appartementslok op site Eden Roc: meer dan 500 verontruste burgers KOEN MOREAU

10 januari 2019

18u40 0 Lede De tweede lichtjes aangepaste bouwaanvraag voor de bouw van een appartementsblok in de wijk Steenland in Lede leverde opnieuw een resem bezwaarschriften op.

Buren en leden van de actiecomités voor het behoud van de open ruimte in Lede overhandigden donderdagavond een fors pakket van 84 individuele en 434 algemene bezwaren aan burgemeester Uyttendaele. Vorig jaar leverde een eerste bouwaanvraag al 200 bezwaren op.

Bezorgheid

Het actiecomité argumenteerde dat de plannen weliswaar vier flats minder bevatten en het complex nu in twee werd gesplitst, maar verder nauwelijks verschillen. “Al onze argumenten en bezwaren omtrent de impact voor de buurt, natuur, inkijk, waardevermindering en niet passende omvang blijven dan ook van toepassing”, luidde het.

Precedent

Opvallend is dat ruim 300 bezwaren ingediend werden door mensen die niet in de wijk wonen, maar vrezen voor de appartementisering van de rand. “Dat is ook de reden dat wij ook deze bezwaren ondersteunen”, aldus Garol. Voor burgemeesUytendaele (CD&V) en de nieuwe coalitiepartners CD&V, Groen en De Coöperatie wordt het zonder meer kleur bekennen. Ieder verkondigde in aanloop naar de verkiezingen dat er maatregelen moesten komen, maar bij de voorlopige voorstelling van het beleidsprogramma stelde Groen-raadslid en gemeenteraadsvoorzitter Jo Maebe al dat een groei van honderd inwoners per jaar mogelijk moet zijn.

Belangen behartigen

Burgemeester Uyttendaele toonde begrip voor de bezorgdheden en beloofde alvast de belangen van de omwonenden te behartigen. Hij verwees ook naar de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan met duidelijke richtlijnen van wat waar toegelaten zal worden of blijven. Afwachten of die richtlijnen dan ook gerespecteerd worden en nu al toegepast zullen worden. Het dossier verhuist volgende maand in elk geval naar de verschillende adviescolleges waarna een beslissing valt. Afwachten of daarbij woord wordt gehouden.