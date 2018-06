Opnieuw heidebrand 25 juni 2018

In de kouter van de Benedenstraat in Papegem richting Oordegem woedde zondagochtend opnieuw een heidebrand. Woensdagavond doofden vrijwilligers van brandweerpost Lede er al eens 15 vierkante meter smeulende grassen en afval. Zondagochtend was dat andermaal nodig. "In vergelijking met woensdag is er extra afval aangevoerd", aldus de brandweer. De politie onderzoekt de zaak. (KMJ)