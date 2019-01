Opnieuw handrem vergeten: voor derde keer knalt (bestel)wagen Carrefour-warenhuis binnen KOEN MOREAU

29 januari 2019

19u30 0 Lede Zaakvoerder Patrick Neyt van de Carrefour-supmarkt in Lede kan naast het bordje ‘niet verantwoordelijk voor ongevallen’ best ook een bordje ‘vergeet je handrem niet’ hangen. Dinsdagavond bolde alweer een (bestel)wagen in de vitrine.

Een enorme knal en een massa glasgerinkel. Patrick Neyt wist dinsdagavond meteen hoe laat het was. Net als in september 2013 en maart vorig jaar rolde een wagen van op de parking langs de achterzijde van de winkel aan de Zuster Lambertinestraat tegen de vitrine.

“Het is inderdaad de derde keer dat dit hier gebeurt door een vergeten handrem”, vertelt de man. Nochtans staan er lage betonnen stootblokjes voor elke parkeerplaats. “Een keertje was het een kleine wagen die tussen de blokken ging en nu was het een bestelwagen die er wellicht vlot overheen kwam. Ik zal in elk geval kijken wat we kunnen doen om herhalingen te vermijden”, geeft de man nog mee.

In afwachting daarvan maakten vrijwilligers van brandweerpost Lede het raam opnieuw dicht met houten platen. Een klus die aardig wat tijd vroeg.