Opnieuw CD&V-propaganda bij gemeentelijk infoblad 21 juni 2018

Vijf maanden nadat een CD&V-folder tussen het gemeentelijk infoblad 'Lede Informeert' bedeeld werd, gebeurde deze week iets gelijkaardig. Dit keer werd het infoblad samen bedeeld met een kaartje 'Prikkelende ideeën Lede' waarmee Beweging.net verschillende CD&V-kandidaten voorstelt. "Dit is louter toeval", reageert Rutger Goeman, zelf verantwoordelijk uitgever voor het Beweging.net-blad en in datzelfde blad aangeprezen CD&V-kandidaat. Vorige keer benadrukten zowel schepen Elke Meganck (CD&V) als bedeler Snel en Wel dat het om een vergissing ging. Nu reageert de firma dat "beide zaken niet in elkaar geschoven waren waardoor geen link hoeft gelegd te worden tussen beide publicaties en dat beide afzonderlijk gefactureerd worden." (KMJ)