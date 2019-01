Openluchtreceptie op dorp om nieuwe jaar te vieren KOEN MOREAU

04 januari 2019

Alle inwoners van Groot-Lede zijn zondag uitgenodigd op het dorp aan het gemeentehuis om te toasten op 2019.

Dit jaar is het de vijfde keer dat de gemeente Lede op die manier het nieuwe jaar inzet. Iedereen is welkom van 11 tot 14 uur om te genieten van een of meerdere drankjes en hapjes.