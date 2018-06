Open Vld wordt Open Lede mét burgers 08 juni 2018

Meerderheidspartij Open Vld gaat als Open Lede naar de gemeenteraadsverkiezingen. De partij kwam de jongste maanden in zwaar water terecht en verandert nu het geweer van schouder. Als 'Open Lede' versterken de liberalen zich met geëngageerde burgers. "Onze partij is na bijna 40 jaar onafgebroken besturen in Lede zonder twijfel sterk genoeg, maar door onze krachten te bundelen, komen we er nog sterker uit. We willen dan ook verder mee besturen", stelt schepen Stijn Wille die als lijsttrekker werd aangeduid. De man meent dat de nieuwe aanpak voor een ruimere en betere blik zal zorgen. OCMW-voorzitter Annelies De Meersman, in het oog van de storm de voorbije maanden, staat niet op de lijst. Namen van andere kandidaten zijn nog niet bekend. "We zullen ons sterk verhaal en onze sterke kandidaten stapsgewijs bekend maken en bewijzen dat we er nog steeds staan", besluit Wille.





(KMJ)