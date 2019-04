Open Lede wil zwerfvuilbrigade en beloningen voor zwerfvuilruimers KOEN MOREAU

07u33 0 Lede De recente zwerfvuilactie die ter gelegenheid van de grote lenteschoonmaak werd georganiseerd, zorgde voor een spectaculair maar driest resultaat van 800 kilogram afval.

“Het is dan ook duidelijk dat er meer moet gebeuren”, stelt Open Lede fractieleider Stijn Wille. De man zal daarom op de gemeenteraad donderdagavond voorstellen om een ‘zwerfvuilbrigade’ op te richten. “Laat ons een lokale groep zelfredzame burgers vormen die op geregelde basis het afval in hun buurt opruimen en mee betrokken worden in het uitwerken van een actieplan”, aldus Wille.

De man wil die burgers en verenigingen die de handen uit de mouwen steken ook belonen. “Als blijk van appreciatie kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke cadeaucheques, Uit-pas punten of kortingen voor het gebruik van gemeentemateriaal en/of -infrastructuur voorzien worden.” Afwachten of meerderheidspartijen CD&V, Groen, De Coöperatie en in het bijzonder milieuschepen Bart Heestersmans (Groen) hier donderdagavond oren naar hebben.