Oostenrijkse wijnen proeven 28 februari 2018

02u49 0

Wijngilde Commanderij Molenberg uit Lede proeft morgen Oostenrijkse wijnen. Kennismaken met deze wijnen kan van 20 tot 22.30 uur in Afspanning Den Bonten Os in de Molenbergstraat voor de prijs van 30 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via info@commanderijmolenberg.be. (KMJ)