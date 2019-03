Ook Kontenbonkers halen inspiratie in eigen carnavalsgebeuren KOEN MOREAU

08 maart 2019

15u37 0 Lede Niet alleen LKV Goedemor en Keizer Yves gebruiken het eigen carnavalsgebeuren als inspiratiebron voor hun carnavalsthema.

Ook de carnavalisten van LKV De Kontenbonkers zochten het dit jaar niet te ver. “We zijn als koffiemadammen onderweg naar de ontbijtkoeken die de gemeente dinsdagmorgen aanbiedt”, vertellen Dimitri D’Haese en Johan ‘Balou’ De Pauw. Zij waren deze week nog hard in de weer om hun bescheiden maar fijne wagen met een lengte onder de vijf meter en de kostuums voor hun 24 leden op punt te zetten. “De final touch is het opvullen van de borsten van onze kostuums, maar ook die klus is bijna geklaard”, lachen ze.