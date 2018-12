Onvrede door achterwege blijven kerststal op dorp: oproep om zelf kerststallen te brengen KOEN MOREAU

14 december 2018

18u05 0 Lede Op het dorp van Lede is niet erg veel kerstsfeer te proeven. Enkele kerstbomen en wat accentverlichting. Geen kerststal. En daaraan willen nogal wat mensen iets doen.

Nogal wat inwoners betreuren het uitblijven van de kerststal als lichtbaken in deze traditionele donkere periode. Door de heraanleg van het marktplein is er dit jaar geen kerststal te vinden op het dorp van Lede. Dat is de officiële uitleg van de gemeente. Naar verluidt zou tegen volgend jaar naar een alternatief voor de kerststal met schele ezel gekeken worden, maar zo lang willen enkele inwoners niet wachten. Op de populaire Facebookpagina ‘Ge zè van Lee as ge....’ lanceerde Andy Lalmant dan ook een oproep om zelf kerststallen te brengen. “Het zou fijn zijn als zo veel mogelijk mensen op woensdagavond 19 december tegen 20 uur een kerststal brengen”, luidt het. Een oproep die vanachter talrijke beeldschermen enthousiast onthaald wordt. Afwachten of al die mensen komende woensdag ook de kou en eventuele regen zullen trotseren.