Ontbijtwandeling KVLV 12 juni 2018

De dag goed beginnen kan op zondag 17 juni in Smetlede met een ochtendwandeling en uitgebreid ontbijt dankzij KVLV. De wandeling van ongeveer 5 kilometer begint om 8 uur aan zaal Veerleheem op Smetlededorp. Deelnemers betalen 8 euro, kinderen en leden 5 euro. Inschrijven via 09/369.84.39 of kvlv.smetlede@outlook.be. (KMJ)