Onderzoek naar verdwenen straatkapel KOEN MOREAU

22 november 2018

17u37 0 Lede De gemeente Lede onderzoekt wat er met de straatkapel en bijhorend beeld op de hoek van de Stuivenbergstraat en Bredestraat in Wanzele gebeurde.

De kapel werd meer dan een jaar geleden afgebroken omdat ze te bouwvallig was, maar stond op grond en was dus eigendom van de gemeente. Of het - eveneens verdwenen - Mariabeeld eigendom was van de kerkfabriek of parochie wordt eveneens onderzocht.