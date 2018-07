Onderzoek naar domiciliefraude in schepencollege WONEN OCMW-VOORZITTER EN GEMEENTERAADSLID NIET MEER IN LEDE? KOEN MOREAU

16 juli 2018

02u30 0 Lede Het schepencollege van Lede heeft de dienst burgerzaken opdracht gegeven een onderzoek te voeren naar domiciliefraude bij politici van Open Vld. Er zullen controles worden uitgevoerd naar de woonst van OCMW-voorzitter Annelies De Meerman in Wichelen en gemeenteraadslid Freddy Beirens in Aalst.

"Iedereen weet al maanden - om niet te zeggen jaren - dat OCMW-voorzitter Annelies De Meersman in realiteit aan de Boterhoek in Wichelen woont", motiveert schepen Elke Meganck (CD&V) de opgestarte procedure. Merkwaardig is wel dat dit gegeven nu pas - op drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen - een probleem is voor coalitiepartner CD&V. "We hebben de situatie inderdaad veel te lang blauw-blauw gelaten", geeft Meganck toe. De vermeende woonplaats van De Meersman is al langer een discussiepunt. Zelf verklaarde de OCMW-voorzitter steeds in Lede te wonen. "Omdat we dat betwijfelen hebben we de provinciegouverneur maanden geleden gevraagd wat ons te doen stond. Tot op vandaag bleef een antwoord uit. De poging om de situatie nu te herhalen met gemeenteraadslid Freddy Beirens, die sinds kort in Aalst bij zijn zoon inwoont, is de brug te ver. Dit kan niet blijven duren", klinkt het duidelijk.





Politieke spelletjes

Breekpunt waardoor alles nu naar boven komt, is de correcte werkwijze van OCMW-raadslid cardioloog Pedro Brugada die moet verhuizen omdat hij in Oostende voor Open Vld naar de verkiezingen trekt. "Bij Open Vld past men de regels enkel toe als het hun goed uitkomt. Wij nemen die manier van werken niet langer. Andere burgers mogen ook geen domiciliefraude plegen", luidt het. De liberalen geven geen inhoudelijke reactie. "Het is jammer dat men in aanloop van de verkiezingen politieke spelletjes speelt waar de Ledenaar geen boodschap aan heeft", is de enige reactie die Open Vld-voorzitter Ingo Luypaert op de Facebookpagina van zijn partij publiceerde. Gemeenteraadslid Freddy Beirens alsook schepen en OCMW-voorzitter Annelies De Meersman reageerden niet op de heisa. Door de démarche van CD&V is het in elk geval duidelijk dat de brokken tussen coalitiepartners CD&V en Open Vld niet meer te lijmen vallen. Gevolg daarvan wordt ongetwijfeld dat er ook geen beslissing komt voor de tijdelijke containers als noodlocatie voor het OCMW-personeel. "Wat ons betreft is die investering totaal onrealistisch aangezien we werk willen maken van een nieuw gemeentehuis. Uiteraard moet er een oplossing komen voor de twaalf betrokken personeelsleden, maar deze piste zullen wij niet langer steunen", besluit Meganck. Afwachten of N-VA de liberalen uit de nood kan én wil helpen.