Onderzoek naar corruptie in GC De Volkskring KOEN MOREAU

13 november 2018

18u09 0 Lede Toneelkring Vreugd in Deugd uit Lede brengt met een indrukwekkende 17-koppige cast een corrupt dorpje op de planken van GC De Volkskring .

Regisseur Sarah Van Overwaelle bewerkte het stuk van Nikolaj Gogol tot het moderne en hedendaagse ‘De Revisor 2.0'. In dat stuk wordt het verhaal vertelt van een op til zijnde doorlichting, de pogingen om de vermoedelijke controleur gunstig te stemmen en de reacties wanneer heel wat duistere zaken aan het licht komen. Voorstellingen in GC De Volkskring in de Kasteeldreef op zaterdag 17, vrijdag 23 en zaterdag 24 november telkens om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis. Reserveren (ook voor kinderen) via 0497/29 39 83, reservatie@vidlede.be of www.vidlede.be.