Onderburen merken keukenbrand op in appartement langs Wichelsesteenweg KOEN MOREAU

21 januari 2019

11u00 0 Lede De brandweer moest maandagochtend niet ver rijden voor een brand.

In een appartement tegenover de brandweerloods langs de Wichelsesteenweg in Lede werd maandagochtend omstreeks 10 uur brand opgemerkt door de onderburen. Gealarmeerd door het brandalarm van de bovenbuur merkten ze op dat er rook vanonder de deur kwam. Vrijwilligers van brandweerpost Lede waren in een mum van tijd ter plaatse. Daardoor bleef de schade beperkt tot het werkblad van de keuken. Niemand bleek aanwezig. De brandweer ventileerde het appartement.