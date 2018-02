Olympische bobsleester op groot scherm 20 februari 2018

02u53 0

Wie in groep wil supporteren voor bobsleester An Vannieuwenhuyse uit Lede kan vanmiddag, dinsdag 20 februari, en morgenmiddag terecht in zaal De Bron in de Kerkevijverstraat in Lede. Daar worden alle afdalingen van de Belgian Bullets tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea live uitgezonden. De deuren openen om 12 uur. De eerste afdaling voor Vannieuwenhuyse en haar teamgenote is om 12.50 uur en de tweede afdaling is om 14.20 uur. Woensdag is de derde run om 12.40 uur en de vierde run om 14.10 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.





(KMJ)