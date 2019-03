Oliespoor van ettelijke kilometers bezorgt brandweer uren werk KOEN MOREAU

01 maart 2019

18u00 0 Lede De hulpverleningszone Zuid-Oost was vrijdag ettelijke uren in de weer met het opruimen van een oliespoor in Aalst, Erpe en Lede.

Dat startte aan de afrit van de E40 aan de Haring in Aalst en liep vervolgens vie Siesegemlaan en Gentsesteenweg tot aan de Vijfhuizen in Erpe en via de Leedsesteenweg, Hoogstraat, Markt, Wichelsesteenweg, Langeweestraat tot in de Vijverstraat. Ook in de Barrevoetsehoek en Stokstraat had de brandweer opruimwerk. Een serieuze klus. De verantwoordelijke voor het oliespoor mag zich dan ook aan een fikse rekening verwachten.