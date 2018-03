Oliespoor van 5 kilometer 08 maart 2018

De brandweer heeft gisterenmiddag in Lede een oliespoor over een afstand van vijf kilometer opgeruimd. Het spoor startte in de Kortenhoekstraat in Hofstade en liep vervolgens via Steenstraat, Spoorstraat, Poortendriesstraat, stationsparking, Bambochtweg, Langeweestraat en Wijstraat tot bij de vervuiler thuis in de Openveldstraat. (KMJ)