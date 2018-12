Oliespoor op steenweg en olieachtige substantie op beek KOEN MOREAU

21 december 2018

18u40 0 Lede De vrijwilligers van brandweerpost Lede waren vrijdagnamiddag heel wat uren zoet met het opruimen van olie.

Rond de middag werd op de Leedsesteenweg ter hoogte van het Gabriels-benzinepomp op de grens van Lede met Erpe een oliespoor opgemerkt. Dat werd met behulp van detergenten opgeruimd. In de namiddag moesten de pompiers op verzoek van de milieuambtenaar nog naar de beek aan het oude voetbalplein van Oordegem. Daar dreef een grote hoeveelheid van een olieachtige substantie op de beek. Om verdere vervuiling te vermijden, werd de beek met behulp van zandzakjes afgedamd. In beide gevallen is niet duidelijk wat de oorzaak was.

De brandweer moest vrijdagvoormiddag een schoorsteen verstevigen op Vlekkemdorp. Die was losgekomen onder invloed van de hevige rukwinden.