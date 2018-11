OCMW zoekt vrijwilligers voor mindermobielencentrale KOEN MOREAU

29 november 2018

17u46 0 Lede Het OCMW van Lede slaagt er vooralsnog niet in om de verdwenen mindermobielencentrale opnieuw op te starten.

“We hebben nood aan minstens vijf enthousiaste vrijwilligers die af en toe tegen een kilometervergoeding mensen naar winkel, dokter, ziekenhuis of elders willen voeren om ze zo uit hun sociaal isolement te halen alvorens we Taxistop kunnen contacteren”, vertelt OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld). Geïnteresseerden kunnen rekenen op een flexibele planning en voldoende verzekeringen. Meer info bij Eline Van De Velde via 053/60.56.30 of mmc@ocmw.lede.be.