OCMW-voorzitter weigert te antwoorden 23 maart 2018

02u47 0

De voorstelling van het OCMW-budget tijdens de jongste gemeenteraad van Lede bracht weinig opheldering. Gemeenteraadslid Norbert De Jonge wees erop dat voor het tijdelijk huisvesten van de sociale dienst in containers in het domein van Mesen plots 800.000 euro werd voorzien. "Nochtans werd ons steeds voorgehouden dat de verkoop van het gebouw in de Kasteeldreef aan 300.000 euro voor een nuloperatie zou zorgen. Hoe is dat mogelijk." OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld) reageerde dat ze op de opmerking "niet zou antwoorden" en daar bleef het verder bij. (KMJ)