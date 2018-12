OCMW koopt elektrische wagen voor maaltijdbedeling KOEN MOREAU

11u34 0 Lede De zware verlieslatendheid van de maaltijdbedeling is geen obstakel voor het OCMW van Lede om een nieuwe elektrische wagen aan te kopen.

“Momenteel hebben we twee wagens, maar een is totaal versleten. Gezien de korte afstanden kiezen we bewust voor een elektrisch voertuig”, aldus OCMW-voorzitter Annelies De Meersman (Open Vld). De aankoopprijs van de wagen wordt op 31.000 euro btw inclusief geraamd. De inbouwoven om de maaltijden warm te houden, zal nog 13.000 euro extra kosten.