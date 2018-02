OCMW en Open Vld lopen serieus blauwtje bij verkoop bouwgronden 08 februari 2018

02u38 0 Lede Een geëiste herschatting van OCMW-grond voor de bouw van een nieuw politiehuis langs de Hoogstraat in Lede draait heel vervelend uit voor Open Vld en OCMW-voorzitter Annelies De Meersman in het bijzonder. Alsof dit nog niet genoeg is, moet de voorzitter ook de omstreden verkoop van 7,4 are bouwgrond in Wanzele voor de prijs van 14.800 euro herroepen.

De bewering dat - op basis van de schatting van een naastliggende grond - de verkoopprijs van het perceel voor het nieuwe politiehuis langsheen de Hoogstraat 200.000 euro te laag was, houdt niet langer stand. In een nieuw schattingsverslag wordt de grond op 530.000 euro geschat. Dat is 100.000 euro lager dan de eerder vastgestelde en door OCMW- en politieraad bekrachtigde verkoopprijs. Als de buren van Erpe-Mere het smerig spelen, kunnen zij nu op hun beurt proberen om de aankoop ongedaan te maken.





Bizarre transactie

Gelukkig willen Erpe-Mere en de politiezone vooruit. De vertragingsmanoeuvres lijken dan ook achter de rug. In een ander omstreden dossier haalt het OCMW eveneens bakzeil. De verkoop van een stukje (bouw)grond van 7,4 are op de hoek van de Billegemstraat en Nonnenbosstraat in Wanzele voor een spotprijs van 14.800 euro wordt eveneens herroepen. Oppositiepartij Vlaams Belang bracht die bizarre onderhandse transactie naar buiten en stelde bovendien dat het perceel niet aan alle omwonenden werd aangeboden. De Meersman ontkende in eerste instantie en wees nadien met een beschuldigende vinger naar haar administratie. Helaas moet ze nu ook hier inbinden. Er komt een nieuwe schatting en het perceel zal nadien openbaar verkocht worden.





(KMJ)