Nog vierde obus gevonden in sloot Koen Baten

23 augustus 2018

10u27 0

Bram Haentjes en Jelle Coppens hebben gisterenmiddag samen met nog een vriend nog een vierde obus aangetroffen in de beek in de Kloosterstraat in Lede. De jongemannen besloten gisteren opnieuw daar te gaan metaalvissen en troffen er even later nog een obus aan in het water. "Dit keer hebben we de bom wel laten liggen", laat Jelle weten. Eerder deze week visten de jongemannen al drie obussen op toen ze voor de eerste keer gingen metaalvissen. Er werd toen ook een loop van een geweer bovengehaald. De politie werd opnieuw verwittigd over de vondst en zal de zaak verder behandelen. De jongemannen visten er gisteren ook al een onderdeel van een geweer uit de tweede wereldoorloog op.