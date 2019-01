Nieuwe uitbaters voor De Wijmenier: Kathleen (44) en Turgay (43) nemen fakkel over van Astrid (27) en Yannick (33) KOEN MOREAU

26 januari 2019

15u18 0 Lede Exact zes jaar nadat Astrid Bauters en Yannick Froget pannenkoekenzaak De Wijmenier in Impe overnamen, geven ze de fakkel door. “Omdat er geen kans bestond het gebouw te kopen, besloten we een nieuwe uitdaging aan te gaan”, vertelt Astrid. De ziel van de zaak blijft wel behouden met Kathleen Schockaert en Turgay Kaplan.

Wandelaars en fietsers die natuurgebied de Geelstervallei tussen Impe en Lede verkennen, belanden vroeg of laat in taverne De Wijmenier aan het einde van een voor auto’s doodlopend straatje. De zaak is dan ook al decennialang een vaste waarde in de streek. Een zaak die het sinds de verjonging van de uitbaters ook opnieuw bijzonder goed ligt bij de jeugd.

“Een zaak voor jong en oud waar iedereen zich thuis voelt. Dat was ons doel”, vertellen Astrid en Yanick, trotse ouders van dochter Billie en zoon Emiel. “Het feit dat we hier niet woonden er ook geen mogelijkheid was de gebouwen te kopen en er een vaste stek voor ons en onze kinderen van te maken, deden onze beslissen een nieuw weg in te slaan”, luidt het.

De overname werd op internet geplaatst en in een mum van tijd stroomden de reacties toe. “De reacties waren zo talrijk waardoor we er konden voor zorgen dat de nieuwe uitbaters onze passie deelden en minstens even goed zullen verder zetten.”

Nieuwe uitbaters

De nieuwe uitbaters, vrijdagavond tijdens het afscheidsfeest van Astrid en Yannick voorgesteld, zijn Kathleen Schockaert en Turgay Kaplan uit Wetteren Overschelde. Zij leerden elkaar 20 jaar geleden kennen in Turkije. “Doordat ik hostess was voor Jetair en Turgay voor dezelfde maatschappij gidste leerden we elkaar kennen.” De klik was er snel, aangezien Turgay in Belgisch Limburg geboren werd en opgroeide. “Toen ik elf was keerden we terug naar Turkije”, vertelt de man. Kathleen bleef er later eveneens hangen, maar kwam voor het Belgisch onderwijs met de kinderen terug. “In eerste instantie ik alleen, maar sinds drie maanden is Turgay hier ook.”

De uitdaging is dan ook niet min om meteen de bloeiende Wijmenier over te nemen. “Gelukkig spreek ik vloeiend en accentloos vijf talen en deed ik in Turkije heel wat ervaring op in een grote bistro van mijn familie en was ik actief in de verhuur en verkoop van jachten”, vertelt Turgay. Kathleen werkte een poos als bediende, maar is nu helemaal klaar om er te vliegen.

“De kinderen zijn oud genoeg en klagen niet zolang er op tijd eten op tafel staat”, lacht ze. Met Dilara Eva (16) en Kevin Kaan (17) kan het koppel alvast op extra hulp rekenen. “En binnenkort heeft Kevin zijn rijbewijs waardoor het traject van Wetteren naar De Wijmenier helemaal geen probleem meer kan zijn”, knipoogt Kathleen.

Vaste gasten moeten overigens niet vrezen. “We behouden de formule, openingsuren en het aanbod, maar willen binnenkort ook op zondagochtend ontbijtbuffetten aanbieden.”

Nieuwe uitdaging

Astrid en Yannick maken zich eveneens op voor een nieuwe uitdaging. “We kochten het oude RTT-gebouw naast de Aldi in de Ommeganglaan en een oude dubbeldek bus in Engeland. Bedoeling is om die bus om te bouwen tot een cocktailbar en aan het RTT-gebouw te zetten.” In een volgende fase wordt gekeken wat met het gebouw zelf kan gebeuren. “Ik ben van opleiding danseres en misschien kunnen we daarmee wel iets doen”, droomt Astrid alvast weg.

Eerst wacht echter nog veel werken. “Het opknappen van onze bus zal heel wat werk vragen en daarnaast baat ik sinds kort samen met mijn vader Filip en broer Thijs ook de kantine van sporthal De Ommegang uit.

Voordeel is wel dat alles zich in een straal van honderd meter van elkaar bevindt waardoor we alvast een auto van de hand zullen kunnen doen en we onze kinderen meer zullen zien.” Een eerste aanzet daarvan wordt meteen geven. “Voor het eerste weekend in zes jaar dat we op zondag niet moeten werken, gaan we met de kinderen naar het circus. Eenvoudig, maar puur genieten.”