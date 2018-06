Nieuwe start voor BIN 28 juni 2018

02u39 0

Het Buurt Informatie Netwerk van Oordegem maakt een doorstart. Nieuwe coördinator is Laura Brantegem. Samen met ondervoorzitter Walter De Sutter en secretaris Robert De Cooman schakelen zij het bestaande BIN over op een moderner platform zodat de politie dorpsgenoten per sms kan verwittigen van inbraken. "We hebben geprobeerd om alle leden over te zetten, maar door de technische problemen met het vorig systeem gingen mogelijk contactgegevens verloren", klinkt het. De inschrijving controleren kan door een bericht te sturen via de Facebookgroep 'BIN Oordegem' of via info@binoordegem.be. In- en uitschrijven, ook voor nieuwe leden, kan volautomatisch via www.binoordegem.be. Lidmaatschap is gratis. (KMJ)