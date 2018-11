Nieuwe spandoeken voor GO! De Kleine Prins na vandalisme KOEN MOREAU

10 november 2018

10u37 0 Lede School De Kleine Prins uit Lede pakt uit met een nieuwe spandoekencampagne.

Op die manier worden de door vandalen in september vernielde spandoeken vervangen. Gelijktijdig zet de school de kleuteropendeurdag van zaterdag 17 november van 10 tot 12 uur in de kijker. Leuk voor de leerlingen: voor de posters werden foto’s gebruikt waar de kinderen zelf op staan. Voor de deur van Anke D’Herde in de Olmendreef hangt daardoor opnieuw een poster waar ze zelf op te zien is.