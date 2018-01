Nieuwe grafsteen voor kleine Jordy na benefiet 02u34 0

De pannenkoekenslag in café Kouterhof in Oordegem voor de nieuwe grafsteen van Jordy Vermeersen heeft dit weekend 850 euro opgeleverd. Het benefiet was nodig, nadat op 19 december het grafmonument gestolen werd op het kerkof van Oordegem. Mama Wendy Geldof (33) en papa Jeremy Vermeersen (35) verloren de kleine Jordy in de vierde maand van de zwangerschap. "Dankzij de sponsoring van deeg door bakkerij Corthals uit Bavegem, de hulp van Motorclub MC De Ronkers en verscheidene giften zamelden we 850 euro in", vertellen initiatiefnemers Tineke Verhelst en Marnix De Brouwer. Een mooie actie, die de ouders veel plezier doet. "Wij willen iedereen bedanken voor de steun en bijdrage", vertellen ze. De diefstal, die tot op heden onopgehelderd is, toonde in elk geval wel hoe warm Oordegem kan zijn. (FEL)