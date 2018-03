Nieuwe elektrische wagens en laadpalen 22 maart 2018

De administratieve diensten krijgen binnenkort twee elektrische wagens ter beschikking. "Via Eandis kopen we voor de prijs van 66.000 euro twee personenwagens van het type Hyundai Ioniq", vertelt schepen Robert De Mulder (CD&V). Daarnaast worden ook zes laadpalen voorzien. Twee daarvan komen aan GC De Volkskring, twee op de parking van woon- zorgcentrum Markizaat en twee op de parking achter het ontmoetingscentrum langs de Langehaag in Impe. Bedoeling is om later gelijkaardige installaties in andere deelgemeenten te voorzien. (KMJ)